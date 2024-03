Vargem Alta: Casagrande se reúne com prefeito e discute reconstrução

O governador Renato Casagrande (PSB) se reuniu, nesta quarta-feira (27), com o prefeito de Vargem Alta, Elieser Rabello (MDB), para discutir medidas imediatas para a reconstrução do município após as fortes chuvas.

Entre as ações destacadas pelo chefe do Poder Executivo estadual está o aumento no valor do Cartão Reconstrução. A estrutura do Estado também chegará à cidade com ações voltadas para retomada do comércio local.

Equipes do Sebrae, Bandes e Aderes estarão na cidade para ofertar crédito e condições especiais para empresários e empreendedores.