Emendas: senador destina mais de R$ 4 mi para cidade do Sul do ES

Uma cidade do Sul do Espírito Santo foi contemplada com mais de R$ 4 milhões em emendas parlamentares destinadas pelo senador Fabiano Contarato (PT).

De 2020 a 2024, o município de Mimoso do Sul recebeu do mandato do parlamentar R$ 1.9 milhões para a agricultura; R$ 1.6 milhões para a saúde; R$ 380 mil para assistência social e R$ 183 mil para a educação.

Portanto, o diretório do PT no município comemorou a atenção dada pelo senador e afirmou que o senador Fabiano Contarato fechou com Mimoso do Sul.

“Seu mandato muito nos orgulha pelas posições firmes que toma em favor dos trabalhadores e do Espirito Santo. Nosso carinho especial é pela parceria que tem com nosso município. Esses dados de 2020 à 2024 representam todas as emendas que o senador destinou para a cidade”, destaca.

Aliás, Fabiano Contarato colocou o pé na estrada e nos últimos dias 1 e 2 de março visitou os municípios de Anchieta, Cachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul.

“Foram excelentes conversas com lideranças locais e a população da região da Sul. Precisamos abraçar as demandas dos capixabas trilhando um caminho em prol do desenvolvimento do nosso estado e por justiça social”, disse o senador capixaba.