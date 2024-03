Exército em Mimoso: militares intensificam ajuda humanitária

O Exército Brasileiro já está em Mimoso do Sul. Os militares das forças armadas do Brasil chegaram ao município no final da manhã desta segunda-feira (25).

De acordo com o Governo do Estado do Espírito Santo, eles auxiliarão na organização dos donativos, na limpeza das cidades, e em diversas outras atividades.

Mais de 50 militares e 11 veículos estão empregados na ação, que visa reforçar a ajuda humanitário a Mimoso do Sul, o município mais destruído pelo temporal que caiu na região Sul do Estado no último fim de semana.

