Faltam 30 dias! Romarias, missas e muitas atrações na Festa da Penha

Faltam exatamente 30 dias para o maior evento no coração dos capixabas: a Festa da Penha. A edição 454 das homenagens à padroeira do Espírito Santo será entre os dias 31 de março e 8 de abril. Para que os romeiros e devotos se preparem, a Comissão Organizadora divulgou nesta sexta-feira (1°) a programação das romarias e Missas do Oitavário, além de reforçar as atrações já confirmadas no evento.

O Oitavário tem como tema esse ano “Ó Vem Conosco, Vem Caminhar”, e as missas acontecem de domingo (31 de março) a sábado (6 de abril) no Campinho do Convento, sempre às 16h. Já no domingo (7), a missa é no Parque da Prainha, às 17h, quando acontece o último dia do Oitavário ao final da Romaria das Mulheres.

A celebração será seguida da atração musical católica Thiago Brado, conforme já divulgado anteriormente pela Comissão Organizadora. E, na segunda-feira (8), dia da Padroeira, a Missa de Encerramento da Festa acontece às 16h45 no Parque da Prainha.

Entre as romarias mais aguardadas está a Romaria dos Homens, que este ano completa 69 anos. Ela está confirmada para sábado, 6 de abril, com missa de envio direto da Catedral Metropolitana de Vitória às 18 horas, seguida da bênção de saída da Romaria, às 19h. Já a missa de encerramento da Romaria dos Homens recebe os romeiros no Parque da Prainha, às 23h.

Todos os coordenadores de romarias já receberam a confirmação de horários, datas e locais de seus eventos e iniciaram a divulgação entre os romeiros. A grade de programação completa vai ser divulgada nos próximos dias. “Vamos divulgar a programação completa quando todas as atrações estiverem confirmadas, com ampla divulgação na imprensa e nas nossas redes sociais”, avisa o Frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.

Tema da Festa da Penha

As homenagens à padroeira dos capixabas terão como tema “O vem conosco, vem caminhar”, inspirado na linda canção dos anos 90, ‘Pelas Estradas da Vida’, bastante popular, que lembra que nunca estamos sozinhos. Esta música ilustra brilhantemente nossa mensagem maior, que é atendermos à convocação do Papa Francisco para percorrermos um caminho rumo ao Sínodo (que vai até outubro de 2024). A Sinodalidade é o esforço coletivo e a busca contínua de aprendermos a ‘caminhar juntos’ como irmãos e irmãs que somos. E Maria nos ensina a caminhar juntos”.

A Festa da Penha 2024 é uma realização da Arquidiocese de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, que juntos formam a Comissão Organizadora da Festa da Penha. Tem ainda o apoio da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), Regional Leste 3. O evento está entre as três maiores festas marianas do Brasil e é o maior do Espírito Santo, estando na sua 454ª edição.

Confira a programação!

Missas do Oitavário:

– De domingo (31/3 a sábado 6/4): 16h no Campinho do Convento

– Domingo (7/4): 17h missa de encerramento da Romaria das Mulheres, na Prainha

– Segunda (8/4): 16h45 missa de encerramento da Festa da Penha, no Parque da Prainha

Programação das romarias:

– Sexta (5/4)

14h – Romaria dos Militares – saída do portão do Convento

– Sábado (6/4)

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída da Praça Duque de Caxias, seguida de Missa na Igreja do Rosário, Prainha

10h – Romaria dos Adolescentes – saída do Parque da Prainha em direção ao Campinho do Convento, com Missa às 11h

18h – Romaria dos Homens, missa de envio na Catedral de Vitória; seguida,19h, de bênção de envio; 23h missa de encerramento no Parque da Prainha

– Domingo (7/4)

8h – Remaria, com saída da Praia do Ribeiro, Praia da Costa

15h – Romaria das Mulheres, saída do Santuário de Vila Velha até o Parque da Prainha, com Missa de encerramento às 17h

– Segunda (8/4)

8h – Romaria dos Conguistas, com saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas, saída de Cobilândia, em frente à praça Sebastião Cibien

Atrações musicais:

– Ziza Fernandes (4/4)

A cantora Ziza Fernandes, que se apresenta com Padre Anderson Gomes na quinta noite do evento, quinta-feira, dia 4 de abril, no Campinho do Convento da Penha. Juntos, eles farão a apresentação especial “Oração em Canção”, louvando a Deus e à Nossa Senhora através da música. Ziza tem mais de 30 anos de carreira e já gravou mais de 25 álbuns, além de gravações em espanhol, italiano, francês, inglês e um DVD no Theatro Municipal de São Paulo (2015).

– Eliana Ribeiro (5/4 e 7/4)

A cantora Eliana Ribeiro marca presença em uma noite especial junto com o grupo Mães Que Oram Pelos Filhos no dia 5 de abril, sexta-feira, às 19h30. No domingo, dia 7, ela participa da Vigília da Juventude.

– Thiago Brado (7/4)

O cantor e compositor Thiago Brado vai apresentar sua mais nova turnê “Clássicos da Igreja” durante o evento em homenagem à Mãe das Alegrias. O show será no domingo, dia 7 de abril, logo após a Romaria das Mulheres. Os capixabas estarão entre os primeiros a receberem a nova turnê do artista, que estreia em março. Thiago tem mais de 10 anos de carreira e já se apresentou em mais de cinco países da Europa. Foram mais de 100 shows pelo Brasil somente no ano passado.