Feira Agro promete propulsão ao ecossistema agroflorestal em Alegre

O Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) apoia e participa, neste sábado (23), da 1ª Feira Agro + Floresta Capixaba: Semeando Inovação e Sustentabilidade. Realizado no Ginásio Poliesportivo, em Alegre.

Aliás, a Feira Agro+Floresta promete reunir produtores, empreendedores e apoiadores do setor rural. Contudo, para uma programação completa de painéis e palestras voltados para a capacitação de profissionais. Também o fortalecimento da cadeia de restauração florestal e o apoio ao potencial socioeconômico de agroflorestas. Além de proporcionar oportunidades de troca de conhecimento, parcerias e negócios.

Sobretudo, a temática de sustentabilidade, pautada pela feira, representa um dos principais compromissos do Bandes, que se inclina a apoiar projetos que fomentem o desenvolvimento inovador e sustentável da economia capixaba. Para este fim, o banco capixaba dispõe de linhas e programas voltados para incentivar negócios que prezem pela preservação ambiental, eficiência energética e redução de gases de efeito estufa e carbono.

Programa Reflorestar

Prova disso é a operacionalização do Programa Reflorestar, resultado da integração de programas de recuperação da Mata Atlântica, uma parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Seama). Ao banco capixaba cabe receber, intermediar e aplicar os recursos para promover a restauração do ciclo hidrológico por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal, a partir da geração de oportunidades e renda para o produtor rural, estimulando a adoção de práticas de uso sustentável dos solos.

Contudo, a diretora Operacional do banco capixaba, Gabriela Vichi, que estará presente no evento, enfatizou a importância do trabalho empreendido pelo banco no Programa Reflorestar. “A gestão do Bandes no Programa Reflorestar é parte estrutural do nosso compromisso com resultados socioambientais. Que fomentem a economia sustentável e aprimorem a qualidade de vida dos cidadãos capixabas. Assim, com tais objetivos, é fundamental oferecer produtos e serviços à comunidade, promover e apoiar projetos de preservação da biodiversidade e participar ativamente de eventos que nos aproximem de produtores e empreendedores rurais. Como a Feira Agro+Floresta, visando ampliar possibilidades de incentivo a negócios pautados sob o viés ESG”, destaca Gabriela Vichi.

Conheça o Programa Reflorestar

O Programa Reflorestar é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo. O programa tem como objetivo promover a restauração do ciclo hidrológico por meio da conservação e recuperação da cobertura florestal. Aliás, com geração de oportunidades e renda para o produtor rural, estimulando a adoção de práticas de uso sustentável dos solos. Assim, criam-se estímulos para os proprietários de terra e agricultores adotarem sistemas produtivos e alternativas econômicas ambientalmente corretas e socialmente justas.

O Bandes é o agente técnico e financeiro do Programa cuja meta é viabilizar 700 novos projetos até abril de 2024. Assim, representando a contratação de aumento e/ou manutenção de cobertura florestal de aproximadamente 2,9 mil hectares.

Quem pode participar?

Proprietário de área rural e/ou facilitadores que contribuam para a promoção de serviços ambientais, titular do domínio útil ou possuidor, a qualquer título, considerando, ainda, comodatários, arrendatários, meeiros e parceiros, que possam destinar parte de suas terras à manutenção e/ou geração de serviços ambientais (dentro das áreas elegíveis).

Quais os benefícios do reflorestar?

Entre os benefícios aos participantes, estão o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) em reconhecimento aos benefícios gerados pela floresta nativa conservada ou em recuperação; e o apoio financeiro, na forma de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), para auxiliar na aquisição de insumos (mudas, material para cercamento, adubo e outros) necessários para o plantio de novas áreas.