Foragida e suspeito de tráfico de drogas são presos em Marataízes

Um homem de 34 anos, suspeito de tráfico de drogas, e um uma mulher de 60 anos, foragida da Justiça, foram detidos na noite da última quarta-feira (20), em uma operação conjunta em Marataízes.

De acordo com a Polícia Civil, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de material entorpecente, incluindo cocaína, crack, haxixe e maconha, além da recuperação de diversos objetos provenientes de atividades criminosas.

Durante a operação, no bairro Acapulco, foi preso em flagrante por tráfico de drogas, um homem de 34 anos. O suspeito resistiu à abordagem e tentou fugir, mas acabou detido.

No interior da residência, foram encontrados 60 pinos de cocaína, uma porção de cocaína, uma balança de precisão e um celular. “Ele que já era alvo de investigações e tem passagens por roubo.” disse o delegado Edson Lopes Júnior.

Leia também: Trio com mandado de prisão em aberto é preso em Muqui

No bairro Barra de Itapemirim, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência de um suspeito de participação no tráfico de drogas na região de Marataízes. Na casa, foram encontrados diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo drogas, eletrônicos e dinheiro. Ele não foi encontrado no local.

Foram apreendidos quatro aparelhos celulares, um drone, R$ 20,00 em espécie, uma porção de maconha, quatro buchas de maconha, 41 pedras de crack, uma porção de crack, uma porção de haxixe, duas bolas de haxixe do e 56 pinos de cocaína. Além disso, uma caixa boombox, uma prancha de kitesurf, um PlayStation e uma panela elétrica, todos de origem duvidosa.

“O traficante já foi identificado e sua prisão será solicitada à Justiça, uma vez que não estava presente em sua residência durante a ação policial”, disse o delegado Edson Lopes Júnior.

Além disso, no bairro Santa Tereza, a equipe cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 60 anos, que estava foragida desde 2018. “Ela é acusada de diversos crimes, incluindo furto qualificado, estelionato qualificado e uso e falsificação de documentos”, contou o delegado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Marataízes para as devidas providências legais. Os detidos foram encaminhados para o sistema prisional para as medidas cabíveis.