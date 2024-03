Fortes chuvas: “Todo o cuidado é pouco”, alerta prefeito em Cachoeiro

A previsão de fortes chuvas para todo o Sudeste, nesta sexta-feira (22), fez com que diversas autoridades colocassem em alerta máximo os departamentos de Defesa Civil.

Em Cachoeiro, portanto, o prefeito Victor Coelho (PSB), foi à sua rede social alertar a população sobre a possibilidade das fortes chuvas e a necessidade de maior atenção.

LEIA TAMBÉM: Dia da Água: data reforça campanha de combate à dengue em Cachoeiro

“Ontem nós recebemos do Cemadem e do INMET, aviso de chuvas fortes para a região Sul daqui do Espírito Santo e, também, inclusive, lá no Rio de Janeiro , o prefeito do Rio de Janeiro e governador também já estão preocupados com essa possibilidade de chuvas fortes”, explica.

O chefe do Poder Executivo de Cachoeiro ainda ressaltou que não emitiu o comunicado antes por cautela. O objetivo era não provocar alardes que pudessem desestabilizar a população.

De acordo com ele, nesta quinta-feira (21), o céu estava muito claro e preferiu não fazer nenhum alarde. Aliás, última vez que o prefeito fez um comunicado, nem choveu em Cachoeiro.

“Mas hoje de manhã o céu já apareceu todo nublado e previsão de chuva a partir de 10h da manhã. Então todo o cuidado é pouco, se realmente venha chover muito forte aqui na cidade de Cachoeiro. Se proteja, se previna e vamos nos cuidar”, orienta.