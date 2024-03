Hospital do Sul do ES se destaca em ranking dos melhores do Brasil

Um hospital do Sul do Estado do Espírito Santo se destaca no ranking dos melhores hospitais do Brasil, apontado pela Statista em parceria com a revista Newsweek.

Na lista do Brasil, foram ranqueados 115 hospitais, sendo cinco do Espírito Santo, na região sudeste do país.

Quatro deles, Vitória Apart Hospital, Hospital Evangélico de Vila Velha, Hospital Unimed Vitória e Hospital Unimed Sul Capixaba são acreditados pela ONA – Organização Nacional de Acreditação.

Conheça os hospitais no Espírito Santo que estão no ranking dos melhores do Brasil:

Classificação Hospital

21ª Vitória Apart Hospital

44ª Hospital Evangélico de Vila Velha

56ª Hospital Meridional

74ª Hospital Unimed Vitória

102ª Hospital Unimed Sul Capixaba

Acreditação

Um dos caminhos para conquistar um lugar ao pódio entre os melhores hospitais brasileiros é passar por um processo de acreditação para chancelar os padrões de alta performance em qualidade e a segurança do paciente, além de atestar a melhoria contínua de seus processos.

Em torno de 48% dos estabelecimentos nacionais, classificados neste ranking, são acreditados pela ONA (Organização Nacional de Acreditação) – Instituição privada de interesse coletivo e sem fins lucrativos – responsável pelo desenvolvimento e pela gestão dos padrões brasileiros de qualidade e segurança em saúde no Brasil. Atualmente, é a terceira maior certificadora do mundo em termos de volume de acreditação

“É muito gratificante saber que nossas organizações estão classificadas no ranking mundial dos melhores hospitais em 2024. Isto demonstra que estamos no caminho certo para a verdadeira transformação do setor saúde e melhora do processo assistencial. A ONA, sem dúvida, através do processo de acreditação, contribui muito para este desenvolvimento contínuo, cita Fábio Leite Gastal, presidente da ONA. www.ona.org.br.