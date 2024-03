Lutadores do ES se preparam para Campeonato Pan-americano de Jiu-Jitsu

A capixaba Thaís Loureiro e os gêmeos Ramon e Raul Schunk embarcam, neste domingo (17), para competir no Campeonato Pan-Americano de Jiu-Jitsu IBJJF. O evento tem início nesta terça-feira (19), em Kissimmee, na Flórida.

Thaís Loureiro e Ramon Schunk são contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Os irmãos gêmeos e o staff Edvaldo Oliveira tiveram as passagens aéreas da viagem concedidas pelo programa Voe Atleta, também da Sesport.

Sobretudo, o Pan-americano de Jiu-Jitsu é um dos principais campeonatos da IBJJF e vai atrair lutadores das principais categorias da modalidade. Ramon compete na faixa preta da categoria Master 1/Pesado, enquanto Raul disputa na faixa preta da categoria Master 1/Super Pesado. Thaís Loureiro, também faixa preta (Adulto). Assim, conta que planeja chegar ao local da competição com antecedência para se aclimatar.

“Estou treinando bem forte para a competição. Iindo antes para me adaptar ao clima e fazer alguns treinos lá. Estou fazendo bastante preparação física também, vou competir na categoria principal (Adulto-faixa preta), que é a categoria de maior prestígio do evento”, contou Thaís Loureiro.

Bolsa Atleta

O Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, aliás, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



Contudo, com um investimento de R$ 3,9 milhões, o edital 2024 atingiu o recorde de esportistas de alto rendimento selecionados, com 234 contemplados, 43 a mais do que no edital anterior.

Voe Atleta

O Voe Atleta, antigo Compete Esportivo, é um programa que custeia passagens de avião, com o intuito de viabilizar a participação de atletas e paratletas capixabas em competições nacionais e internacionais.