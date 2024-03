Maior encontro ambiental do ES aquecerá debates para a COP 30

Um legado para o planeta. O maior encontro ambiental do estado cresceu e agora será em edição nacional. Portanto, de 24 a 28 de junho, o Brasil se encontrará no Espírito Santo, com a realização do “Sustentabilidade Brasil”. Um grande evento gratuito focado nas mudanças climáticas, que vai aquecer os debates para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que acontece em 2025, em Belém (PA).

No entanto, o sucesso do encontro no ES e sua projeção nacional exigiram a mudança de local do evento da Praça do Papa para ao Pavilhão de Carapina, uma área de 120 mil m². Portanto, são esperadas 30 mil pessoas na edição deste ano, o dobro de participantes da edição 2023, ainda como “Sustentabilidade Capixaba”.

Aliás, além de ser um espaço maior, o Pavilhão de Carapina está localizado próximo ao aeroporto de Vitória e à rede hoteleira. No entanto, os espaços do evento serão acessíveis e poderão ser utilizados em sua totalidade por pessoas de diferentes idades. Inclusive, aquelas com mobilidade reduzida e deficiências visuais e auditivas. Serão três auditórios e uma arena com capacidade total para 600 pessoas, simultaneamente.

Além de mais de 100 palestrantes, a programação técnica do “Sustentabilidade Brasil” terá demonstração de tecnologias sustentáveis. Além disso, a realização de trilhas de educação ambiental e oficinas diversas. No entanto, a área expositiva Vitrine Sustentabilidade também cresceu. Com mais espaço para empresas, instituições governamentais e não-governamentais, pequenos negócios e startups mostrarem seus produtos, serviços, programas e projetos por um futuro mais justo socialmente, viável economicamente e ambientalmente correto.

Maior encontro ambiental do ES

Os temas em debate no encontro serão: “Agricultura de Baixo Carbono”, “Conservação e restauração florestal”, “Eficiência Energética”, “Hidrogênio”, Segurança Hídrica”, “Economia Circular”, “Finanças Verdes” e “Inclusão Social”.

O documento “Pacto pela sustentabilidade capixaba”, oriundo das discussões do encontro do ano passado, também terá desdobramentos na edição 2024. Portanto, ele estabelece estratégias e planos de cooperação interinstitucionais para execução conjunta de ações alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Ainda como “Sustentabilidade Capixaba”, o evento foi um marco da retomada dos grandes eventos no estado no pós-pandemia. Conectando pessoas, negócios, poder público, academia e organizações sociais. Aliás, a realização do “Sustentabilidade Brasil” no Espírito Santo reforça o bom momento do estado no cenário nacional sobre o tema.

Espírito Santo como referência

O governador Renato Casagrande, que tem um histórico de liderança na área, é hoje o presidente do Consórcio Interestadual sobre o Clima, o Consórcio Brasil Verde, a instituição realizadora do encontro. O ES tem uma importante contribuição no esforço global para alcançar as metas do acordo de Paris. Com isso, se firma definitivamente como um ator global da sustentabilidade.

“O Espírito Santo tem grandes projetos ambientais que são referência em todo o mundo. Como o Reflorestar, e o nosso Plano de Descarbonização tem sido utilizado como modelo para os demais Estados. Principalment, agora que estamos na Presidência do Consórcio Brasil Verde, incentivando os demais signatários a terem seus planos estaduais. Ano passado fizemos o Sustentabilidade Capixaba, que foi um evento de referência no Brasil”, destaca Casagrande.

Segundo ele, “agora ganhou proporção e vai servir como um grande evento Pré-COP 30, que será no Brasil. Temos muito a caminhar para cumprir as metas até 2050, mas como todo caminho a longo prazo, precisamos ter ações anuais. E com o Sustentabilidade Brasil teremos uma nova oportunidade de debater ações concretas para que possamos evoluir cada vez mais rápido e proteger nosso planeta e o futuro das próximas gerações”, completa o governador.

Sustentabilidade Brasil

“O Brasil é a luz do mundo na questão ambiental, e o ES é a luz do país nesse assunto. Nós que somos do Caparaó já nascemos com essa preocupação ecológica. O movimento teve início em 2021, ainda na pandemia, em Guaçuí. No ano seguinte, foi em Linhares, e depois Vitória. A edição deste ano vai preparar o nosso país para que ele chegue maduro às discussões da COP-30. O Espírito Santo hoje é protagonista nas discussões das questões ambientais, sob a liderança do governador Renato Casagrande”, destaca o idealizador do Sustentabilidade Brasil, Elias Carvalho.

Aliás, o secretário-executivo do Consórcio Brasil Verde, Fabrício Machado, ressalta o alto nível do debate no evento. “O Espírito Santo sediará um dos eventos mais importantes do Brasil, com a presença dos estados. Aqui será debatida a crise climática que o mundo enfrenta e teremos a oportunidade de trazer a academia para o debate”, diz.

No entanto, a correalização do Sustentabilidade Brasil é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e Sindiprom-ES.

A curadoria do evento será realizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico – IBA, o mesmo responsável pela curadoria de evento de 2023. Entre os parceiros confirmados do encontro, estão: Prefeitura Municipal da Serra (PMS), Amunes, Confederação Nacional dos Municípios, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Governo Federal.