Mimoso: Casagrande envia 240 alunos soldados da PM para ajudar

O Governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), enviou 240 alunos soldados para ajudar na limpeza da cidade de Mimoso do Sul.

Os colaboradores devem ficar na cidade, entre sábado (30) e segunda-feira (1).

Serão 80 alunos soldados por dia, além de 80 profissionais do DER e 75 maquinários do Governo do Estado.