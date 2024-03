Nota 10! Cachoeiro se destaca em ranking de saneamento do TCE-ES

Dentre os 78 municípios do Espírito Santo, apenas Cachoeiro registrou a nota 10, a máxima no ranking de saneamento dos municípios. O estudo foi divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-ES), nesta sexta-feira (22), no Dia Mundial da Água.

De acordo com o levantamento, na sequência aparecem Boa Esperança (9,12), Linhares (8,23) e Vitória (8,17).

Já os destaques negativos do ranking ficam com os municípios de Presidente Kennedy (1,93), São Domingos do Norte (2,18) e Rio Novo do Sul (2,43). A média estadual, por sua vez, ficou em 5,21 – no ano passado a nota registrada foi 5,05.

“A divulgação desses dados é importante para que os gestores e prestadores consigam ver quanto esforço devem fazer e onde precisam concentrar seus esforços. Se precisa melhorar o nível de atendimento, o nível de investimento, ou trabalhar na redução de perdas para conquistar a universalização do atendimento”, explica a coordenadora do Núcleo de Controle Externo de Meio Ambiente, Saneamento e Mobilidade Urbana (Nasm), a auditora Ana Emília Thomaz.

Além disso, ela ressalta que o estudo é importante também para que população acompanhe como está o seu município e possa cobrar melhorias na prestação dos serviç.

Ranking Capixaba de Saneamento Básico