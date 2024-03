Operários da Alegria faz evento solidário para construir casas de apoio

Há 14 anos o grupo Operários da Alegria leva sorrisos e espalha alegria a hospitais da Grande Vitória e do Sul do Espírito Santo. No entanto, com as visitas, perceberam que podem ajudar ainda mais e agora pretendem construir duas casas de apoio, uma em Vitória e outra em Vila Velha, para que familiares possam se acomodar enquanto seus parentes estão em tratamento nos hospitais.

No entanto, para alcançar esse objetivo, o grupo de voluntários vai promover o Baile Beneficente Embalos dos Operários da Alegria, que acontecerá no próximo dia 16 de março, a partir das 20h, no Sindipães, localizado no Novo México, em Vila Velha. Aliás, o ingresso solidário é individual, custa R$200,00 e inclui roda de boteco, Open Bar e terá como atração banda e DJ Cacau. O traje da festa é anos 80.

Segundo Renato de Nicola Junior, o Palhaço Eka, fundador e presidente da ONG, são cerca de 90 palhaços voluntários unindo forças na venda de ingressos para que o evento seja um sucesso. “Será uma grande festa em prol de um bem maior, afinal, essas famílias merecem mais conforto para enfrentar esse momento tão difícil. Na oportunidade, vamos também comemorar os anos do Operários da Alegria”, ressaltou.

Operários da Alegria

Aos que desejam fazer parte desta grande festa de contribuir para a construção das casas de apoio, podem adquirir os ingressos por meio dos telefones (27) 98134-5828 e (27) 99925-1285. Mais informações também pela página do Instagram da Ong @operariosdaalegria.

Onde os palhaços doutores atuam: Atualmente eles todos os sábados, das 13h às 18h, eles visitam hospitais infantis públicos: HIMABA (Vila Velha), HEINSG, Pronto Socorro Milena Gotarde HPM e Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes (Hucam), em Vitória, HIFA Guarapari e HIFA Aquidaban, localizado em Cachoeiro de Itapemirim. Ao longo dos 14 anos de história, o Operários da Alegria já realizou atendimentos de mais de 200 mil crianças.

Serviço

Baile Beneficente Embalos dos Operários da Alegria

Data: 16 de março (sábado)

Horário: 20h

Valor: R$ 200,00 (Ingresso individual) – inclui roda de boteco, Open Bar e terá como atração banda e Dj Cacau.

Local: SINDIPAES – Rua Rosa vermelha, 700, Novo México, Vila Velha/ES

Mais informações: (27) 98134-5828 e (27) 99925-1285