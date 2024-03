Parque de Exposições de Muqui: prefeito pede apoio para viabilizar reforma

O prefeito da cidade de Muqui, na região Sul do Espírito Santo, tem como uma das metas da sua gestão a reforma do Parque de Exposições. Para isso, busca recursos por meio de emendas federais.

Em encontro com o senador Fabiano Contarato (PT), no Sul do Estado, o chefe do Poder Executivo municipal muquiense apresentou o projeto ao parlamentar e pediu apoio para viabilizar a requalificação do espaço, que tem papel estratégico para o desenvolvimento do município.

“Hoje (2) pela manhã estive em Mimoso do Sul na visita do senador em nossa região, juntamente com o meu amigo e secretário municipal de Agricultura, Carlos Elias Mendonca. Além desse encontro, pudemos entregar o projeto para a reforma do Parque de Exposições de Muqui nas mãos do senador, que nos recebeu muito bem”, afirmou Cacalo. O prefeito de Muqui ainda reforçou, por meio das suas redes sociais, o esforço que vem fazendo para garantir os avanços do município.