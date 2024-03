Pets idosos precisam de cuidados especiais para a saúde das articulações

A saúde articular é essencial para o bem-estar dos pets idosos. Assim como em seres humanos, o envelhecimento dos animais de companhia pode levar a uma série de problemas articulares e musculares.

“À medida que os cães envelhecem, as articulações ficam mais suscetíveis a problemas, como a osteoartrite. Os animais têm dificuldades para se mover devido à perda de cartilagem nas articulações, além da dor e do desconforto”, explica a zootecnista Paula Kawakami.

Independente do porte, idade ou raça, qualquer cão pode ter problemas articulares. Algumas condições surgem como predisposição para esse problema. É o caso dos pets idosos e cães de porte grande e acima do peso, por exemplo.

Por isso, “é importante o tutor observar alguma mudança de comportamento do animal devido à dor, como aumento da sensibilidade ou agressividade ao ser tocado em alguma região do corpo, dificuldade em se exercitar ou se locomover”, alerta Paula.

De acordo com a zootecnista, a atividade física é vital para a saúde, independentemente da idade. “Esses problemas nas articulações limitam a capacidade de o cão se exercitar, o que leva a outros problemas de saúde, incluindo obesidade. Manter o peso corporal adequado por meio da dieta com suplementos e exercícios apropriados contribui para a saúde das articulações, garantindo envelhecimento mais saudável.”

Consultar regularmente um veterinário e adotar práticas de cuidado preventivo contribuem significativamente para o bem-estar geral do animal. “Cuidar da saúde articular dos cães idosos é fundamental para garantir que eles envelheçam com conforto, mobilidade e uma boa qualidade de vida”, finaliza a especialista.

