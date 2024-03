PF deflagra operação contra recebimento de drogas pelos Correios no ES

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (27), a ‘Operação Raja’, que tem como objetivo reprimir e desarticular associação criminosa responsável por distribuir drogas no ES.

Na ação, segundo a PF, mais de 25 policiais federais estão nas ruas para dar cumprimento à cinco mandados de busca e apreensão em endereços situados na Serra e São Mateus.

No entanto, a PF disse ainda que as investigações revelaram que o esquema abrangia o recebimento de droga pelos Correios, por meio de remessas postais, vinda de outros estados, com posterior distribuição no Estado do Espírito Santo.

Portanto, as pessoas relacionadas aos fatos investigados responderão, cada qual dentro da sua esfera de responsabilidade, pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação para fins de tráfico. Nisso, as penas cominadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão