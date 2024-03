PM detêm suspeitos de tráfico de drogas e apreende mais de R$ 93 mil no ES

Durante o patrulhamento, a polícia deteve suspeitos de tráfico de drogas, dinheiro e munições na última quinta-feira (14), no balneário de Meaípe, em Guarapari.

A PM informou que policiais prosseguiram ao local para verificar a denúncia que um homem havia acabado de receber uma grande quantidade de drogas.

No entanto, a polícia deteve os suspeitos de tráfico de drogas, um de 63 anos e o outro de 46 anos, e apreendeu 18 tabletes grandes de maconha, 1/2 tablete de maconha, sete porções de maconha, uma pistola 9mm, dois carregadores e 12 munições calibre 9mm.

Além disso, os policiais apreenderam também R$ 93.505,00 em espécie, três balanças de precisão, três celulares, dois cadernos com anotações do tráfico e duas embaladoras.

Diante disso, os policiais militares encaminharam os materiais e os suspeitos detidos para a delegacia do município, para as devidas providências cabíveis.

Já na noite da mesma quinta (14), os policiais apreenderam drogas, munições e dinheiro no município da Serra.

Em Planalto Serrano, Bloco C, a equipe K9 com apoio do Cão Apollo e guarnições de Força Tática do 6º Batalhão, intensificaram o patrulhamento após reiteradas ocorrências de suspeitos armados.

Com a presença policial, os suspeitos armados fugiram e foi possível arrecadar um carregador de pistola para calibre .45, um carregador para calibre .45, 29 munições calibre .45, seis munições calibre 9mm, uma munição calibre .40, um tablete de maconha 575g, 95 pedras de crack 35g, seis buchas de maconha 17g, quatro pinos de crack 3g, um rádio comunicador com base e R$ 2.600.

Portanto, a ocorrência foi finalizada na 3ª Delegacia Regional.