Polícia Civil prende casal investigado pelo crime de latrocínio no ES

A Delegacia de Rio Bananal, realizou uma operação nessa terça-feira (19), na zona rural do município, com o objetivo de dar cumprimento de mandados de prisão. Durante a ação, um casal foi preso, suspeito de serem autores de um latrocínio que vitimou Adilson de Jesus Bispo, de 43 anos.

O crime de latrocínio ocorreu no dia 27 de fevereiro e corpo foi encontrado na residência da vítima em estado de decomposição e com marcas de golpes de machado na cabeça.

De acordo com as investigações, no dia do crime, o homem de 37 anos e a mulher 39 anos estavam bebendo junto com a vítima, na residência dele, no bairro Córrego Primavera. Os suspeitos decidiram matar a vítima para roubar o dinheiro e comprar drogas.

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Rio Bananal, onde foram interrogados e confessaram o crime, após a confissão, o casal foi encaminhado para os respectivos presídios.

O homem foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL) e a mulher foi conduzida para o Centro de Detenção Provisória de Colatina (CDPCOL). Eles permanecem à disposição da Justiça.