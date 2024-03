PRF aborda motociclista na BR-101 e tem supresa ao vistoriar veículo

Na quinta-feira (28), durante patrulhamento pela BR-101 uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou uma motocicleta Honda/XRE no km 296 da BR 101, no município de Cariacica/ES.

Durante a abordagem, os policiais vistoriaram os elementos de identificação e constataram várias adulterações.

Indagado sobre a situação, o motociclista disse que havia adquirido a moto recentemente como forma de pagamento de uma dívida e que não tinha ciência dos fatos.

A ocorrência foi encaminhada para o Departamento de Polícia Civil de Cariacica/ES.