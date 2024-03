Proposta incentiva jovens a empreenderem no meio rural no ES

Para incentivar novos empreendedores no campo, tramita na Assembleia Legislativa (Ales) proposta para instituir o Programa Estadual Jovem Empreendedor Rural no Espírito Santo. A iniciativa é voltada para pessoas que atuam no meio rural, possuem baixa renda familiar e têm entre 16 e 29 anos.

Autor do Projeto de Lei (PL) 713/2023, o deputado Lucas Scaramussa (Podemos) acredita que o programa é uma forma de estimular os jovens a explorarem novos cultivos, técnicas, saberes tradicionais e, assim, criar oportunidades inovadoras para o setor.

De acordo com o projeto, os princípios orientadores do programa incluem elevar a escolaridade dos jovens, atuar na capacitação e formação tecnológica voltada para o meio rural; inserir o desenvolvimento sustentável; e estimular as iniciativas dos novos empreendedores do campo por meio do diálogo entre o poder público e outros segmentos da sociedade.

Para a efetivação do programa, a proposta prevê atuação conjunta do governo federal, do estado e dos municípios para apoiar os jovens que queiram empreender no campo, com quatro eixos de contribuição: educação empreendedora nas escolas rurais, técnicas e universidades para potencializar o protagonismo dos mais novos nas atividades direcionadas ao setor rural; capacitação técnica, proporcionando ao jovem conhecimento prático e formal; criação de linha de crédito para incentivar empreendimentos rurais; e difusão de tecnologias no meio rural.

Com a medida, Scaramussa espera resultados positivos do programa ao direcionar recursos, apoio técnico e capacitação para os jovens atuarem na modernização do setor rural. “Ao introduzir jovens talentos e mentes criativas no setor, existe a possibilidade de desenvolver soluções novas e aprimoradas em áreas como agricultura de precisão, manejo sustentável de recursos naturais e práticas de conservação”, afirma.

Tramitação

A medida aguarda parecer das comissões de Justiça, Agricultura e Finanças antes de ser votada pelos deputados.

Acompanhe a tramitação do PL 713/2023