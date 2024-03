“Quem se envolve com o crime será alcançado” no ES, diz Casagrande

As forças policiais do Espírito Santo deram uma resposta ao crime, nesta sexta-feira (8), ao prender o criminoso mais procurado do Estado, o Marujo.

O governador Renato Casagrande (PSB) parabenizou as forças policiais e afirmou que continuará combatendo com rigor a criminalidade.

“O Marujo, o bandido mais procurado do ES, está preso! Parabéns às nossas incansáveis forças policiais, em especial aos policiais civis e penais pelo êxito nesta operação. Com o programa Estado Presente, continuaremos combatendo a criminalidade com rigor”, afirmou.

Contudo, o governador ainda creditou a prisão do criminoso a integração das forças policiais, a determinação dos agentes e pelo investimento em tecnologia.

“Na hora que você tem policiais competentes, determinados e tem investimentos nas forças de segurança, você consegue obter resultados. A mensagem que se passa é que, mais cedo ou mais tarde, quem se envolve com o crime será alcançado pelas nossas forças policiais. Trabalho integrado das nossas instituições de Justiça do Estado permite que a gente possa dar esse sinal para quem se envolve com o crime”, afirma o governador.

Portanto, a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) vai realizar uma coletiva de imprensa, a partir das 11h, para apresentar detalhes da operação que prendeu o Fernando Moraes Pereira Pimenta, vulgo Marujo.

Todavia, operação teve a participação da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), com apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e de policiais penais da Secretaria da Justiça (Sejus).