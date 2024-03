Retomada econômica: Da Vitória apresenta estudo a governador de MG

Presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados (Cedes), o deputado Da Vitória (Progressistas) entregou, nesta segunda-feira (18), ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema, estudo coordenado por ele sobre “Retomada Econômica e Geração de Emprego e Renda no Pós-pandemia”.

A publicação é um dos 27 temas que o Cedes analisou desde sua criação, em 2003. Além de Zema, Também recebeu Da Vitória o secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Aro.

De acordo com o deputado Davitória, o estudo é fruto do trabalho dos parlamentares do Cedes, da consultoria da Câmara dos Deputados e dos diversos profissionais do setor público e privado.

“Nele, trazemos ideias ligadas ao planejamento a longo prazo, conectividade, fomento à indústria nacional, à bioeconomia, transição energética, educação digital. Enfim, muitos temas que vieram à tona em decorrência da crise sanitária que vivemos, e outros do mundo atual”, afirma.

Construção de políticas públicas para retomada econômica

O parlamentar ainda explica que o documento é uma forma do Centro de Estudos e Câmara dos Deputados colaborarem na construção de políticas públicas.

“E o governador Zema, que tem um trabalho muito forte no fortalecimento econômico do estado de Minas Gerais, nosso vizinho do Espírito Santo, foi muito solitico e pudemos dialogar sobre o tema que tem amplitude nacional”, disse o depeutado capixaba.

O governador Romeu Zema elogiou a iniciativa e falou da importância de a economia ter um debate por todo Brasil. “É um prazer receber o deputado Da Vitória e saber que esse trabalho está sendo conduzido na Câmara Federal. Em Minas Gerais a nossa prioridade é atrair investimentos, gerar emprego, melhorar a renda do mineiro. Vamos conseguir criar um milhão de empregos com carteira assinada na minha gestão, estamos caminhando para 800 mil. E é bom saber que tem gente também focada no desenvolvimento econômico e social”, disse Zema.

O que é o Cedes

O Centro de Estudos e Debates Estratégicos é um órgão técnico-consultivo da Câmara dos Deputados dedicado a análise e discussão de temas de caráter inovador. Também analisa, dessa forma, pautas com potencial de transformar as realidades econômica, política e social do Brasil, dos quais já transformados em lei ou incorporados pelos governantes.

Assim, o colegiado é composto por 23 parlamentares e presidido pelo deputado Da Vitória.