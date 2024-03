Saúde do ES: secretário presta contas nesta sexta-feira (22)

A Assembleia Legislativa (Ales) abre espaço, nesta sexta-feira (22), às 9 horas, para o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto.

O objetivo é a prestação de contas do trabalho realizado à frente da pasta no terceiro quadrimestre de 2023 – setembro a dezembro.

Dessa forma, a participação de Miguel na audiência pública promovida pela Comissão de Saúde cumpre o artigo 36 da Lei Complementar Federal 141/2012. Da vez passada, o gestor deu destaque à crescente judicialização observada na saúde estadual, que tem nos medicamentos o maior volume de gastos dos recursos públicos.

O titular da pasta deve abordar também o atual cenário da dengue, cujos números vêm crescendo no Espírito Santo. De acordo com dados mais recentes, entre 31 de dezembro de 2023 e 9 de março de 2024 (1º e 10° semanas epidemiológica), os registros da doença somam 71.144. Isso representa 25 mil registros a mais quando comparado ao igual período do ano passado.

Durante a sabatina realizada na última prestação de contas, em dezembro passado, o secretário Miguel Duarte Neto falou sobre diversos temas. Entre eles, a ampliação de leitos, redução de prazos relacionados ao diagnóstico e tratamento de câncer e o pagamento do piso da enfermagem. Portanto, a expectativa é que o convidado também esclareça dúvidas dos participantes nesta sexta (22).

A Comissão de Saúde é presidida pelo deputado Dr. Bruno Resende (União) e tem como membros efetivos os deputados Pablo Muribeca, Callegari (PL), Hudson Leal (Republicanos) e Zé Preto (PL).