SOS chuva: Vargem Alta aponta urgência para água e alimentos

Após a forte chuva que caiu neste fim de semana na região Sul do Espírito Santo, diversas famílias estão precisando de ajuda.

Várias doações já chegaram aos pontos de arrecadação na cidade. De acordo com a administração municipal, muitas roupas já foram doadas, mas ainda há um estoque baixo de água e alimentos.

O ponto de arrecadação é na Prefeitura de Vargem Alta, na rua Pedro Israel David, no Parque de Exposições.

Qualquer doação está sendo aceita. Os interessados podem doar alimentos, água, materiais de limpeza, de higiene pessoal e roupas de cama.

