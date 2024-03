Suspeito de roubar ambulância em Alegre é preso em Minas Gerais

O suspeito de ter furtado uma ambulância da Prefeitura de Alegre, neste sábado (30), foi preso após uma ação conjunta das polícias Civil, Militar e Rodoviária Federal (PRF) do Espírito Santo com o apoio das forças de segurança de Minas Gerais.

De acordo com a Polícia Militar (PM-ES), o veículo furtado estava em frente ao Pronto Socorro do município. Após o ato criminoso, o homem evadiu em direção a cidade de Espera Feliz/MG.

“Os policiais militares conseguiram contatar os policiais mineiros e a Polícia Rodoviária Federal, sendo o veículo rastreado e recuperado no município de Rio Casca / MG, à 127 quilômetros de Alegre”, relatou a PM capixaba por meio de nota.

Os militares localizaram a ambulância e prenderam o suspeito no local.

