Temporal no Sul do ES: reconstrução de cidades custará mais de R$ 740 milhões

O Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), entregou ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional o relatório inicial com as demandas de infraestrutura urbana, rural, rodoviária e de habitação necessárias para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas no Estado.

De acordo com o documento, a previsão é de que serão necessários cerca de R$ 743 milhões para recuperar os 13 municípios que foram devastados pelo temporal.

LEIA TAMBÉM: Prejuízos: governador do ES entrega relatório a ministro após temporal

Casagrande e integrantes da bancada federal se reuniram com o ministro Waldez Góes, nesta terça-feira (26).

O tema do encontro foi a reconstrução das cidades da região Sul do Estado, atingidas pelas fortes chuvas do último fim de semana.

Entre os parlamentares que compõem a Bancada Federal Capixaba estavam presentes o coordenador do colegiado, deputado federal Da Vitória (Progressistas) e os colegas de parlamento Jackeline Rocha (PT); Gilson Daniel (Podemos), Victor Linhalis (Podemos), Messias Donato e o senador Fabiano Contarato (PT).