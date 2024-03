Prejuízos: governador do ES entrega relatório a ministro após temporal

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se reuniu, nesta terça-feira (26), com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, a Bancada Federal Capixaba, para entregar o relatório inicial dos prejuízos causados por temporal nas 13 cidades capixabas.

De acordo com o ministro, o Governo Federal garantirá todo o apoio necessário para a recuperação da infraestrutura dos municípios atingidos pelas fortes chuvas.

Confira detalhes no vídeo abaixo: