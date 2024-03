Toninho aponta gargalos que podem afastar turistas de Marataízes

O ex-prefeito Toninho Bitencourt apontou gargalos que podem afastar os turistas de Marataízes. A análise foi feita durante entrevista ao AquiPod, o podcast do AQUINOTÍCIAS.COM.

De acordo com o ex-gestor e pré-candidato a prefeito do município, os turistas de Marataízes todos os anos, principalmente na alta temporada de verão, enfrentam dificuldades por causa da falta de abastecimento.

“Então, o gargalo é água. Nós tivemos problemas com a água, nos bairros mais distantes como em Boa Vista, nesse verão. Situação bem crítica, as pessoas tendo que comprar água mineral. O gargalo é esse no momento”, explicou Toninho.

Contudo, ele apontou a necessidade de criar políticas públicas e buscar aproximação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) para sanar a problemática e evitar o afastamento dos turistas de Marataízes.

“O gargalo de Marataízes hoje é água. Nós estamos em uma situação de no verão alguns lugares, às vezes falta água, porque da necessidade de a gente ajudar o SAAE a melhorar e a fazer esse atendimento”, afirma.

Os interessados podem conferir a entrevista completa com o ex-gestor da Pérola do Caparaó por meio do canal do AQUINOTÍCIAS.COM no youtube.

Além da falta de abastecimento, Toninho Bitencourt trata de diversos assuntos importantes para a cidade.