Tráfego será alterado na BR-101 em Anchieta

A Eco101 implementa, nesta terça-feira (26), nova alteração no tráfego na região de Jabaquara, em Anchieta. As alterações ocorrerão na interseção de Jabaquara com a BR-101 no quilômetro 354,4, e são necessárias para o avanço das obras de ampliação da rodovia com a construção de dois novos viadutos no local.

Atualmente o cruzamento é realizado em nível, o que causa retenção no tráfego da região. Com a implantação dos viadutos, os motoristas não vão precisar parar para fazer a conversão de entrada e saída dos bairros, bem como veículos que estão na BR-101 seguirão viagem sem interferências.

Esta é a segunda etapa do desvio, a primeira foi implantada em janeiro. Nesta etapa, todo o fluxo das pistas principais será desviado para os desvios implementados e alguns movimentos serão afetados:

1) Os motoristas que seguem sentido Vitória/Rio de Janeiro (Sul) e desejam retornar ou acessar a ES-146 (Ubu/Piúma/Anchieta) precisarão se deslocar ao retorno mais próximo, localizado no quilômetro 357,5 (viaduto de Alfredo Chaves)

2) Os usuários que seguem sentido Rio de Janeiro/Vitória (norte) e pretendem retornar ou acessar o distrito de Jabaquara, devem utilizar o próximo retorno no quilômetro 347.

A Concessionária informa ainda que os locais estão devidamente sinalizados de acordo com as normas técnicas vigentes e os usuários devem redobrar a atenção e respeitar a sinalização no trecho para a segurança de todos, enquanto as condições do tráfego podem ser acompanhadas pelas redes sociais @_eco101 e também pelo site da concessionária.