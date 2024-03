Trégua no calor? Sul do ES pode ter chuva nesta sexta (15); confira a previsão

A sexta-feira (15) será com chuva rápida entre a madrugada e manhã, na Grande Vitória, e litoral nordeste, com aberturas de nuvens no decorrer do dia. Na região sul do Estado, sol e aumento de nuvens e pancadas de chuva no período entre a tarde e noite.

De acordo com a Coordenação de Meteorologia do Incaper, nas demais áreas ao norte do Espírito Santo, sol entre algumas nuvens com previsão de chuva rápida e isolada, em alguns momentos do dia.

Leia também: Pode preparar o casaco? Saiba quando o frio chega ao Espírito Santo

Na Grande Vitória, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada e começo da manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 36 °C. Vitória: mínima de 24 °C e máxima de 36 °C.

Na região Sul, previsão de pancadas de chuva com trovoadas à tarde apenas nas áreas próximas ao Caparaó. Vento moderado no litoral. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.

Na região Serrana, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 21 °C e máxima de 33 °C. Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C.

Na região Norte, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Na região Noroeste, sol entre nuvens, com previsão de chuva rápida, em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 38 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C.

Na região Nordeste, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvisco entre a madrugada e começo da manhã, com aberturas de nuvens nos demais períodos do dia. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.