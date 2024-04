Ansiedade lidera busca por consultas psicológicas da Fafia

Quem precisa de atendimento especializado em Saúde Mental gratuito na cidade de Alegre, conta com os serviços oferecidos pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e com o acompanhamento psicológico realizado por alunos de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Alegre (Fafia).

O Serviço de Psicologia Aplicada da Clínica Escola da FAFIA realizou 2.269 consultas em 2023. A maior parte dos pacientes é mulher e a ansiedade lidera as demandas por atendimentos, segundo o relatório divulgado no início desta semana.

O documento também aponta que os conflitos de relacionamento familiar, a depressão e as dificuldades de aprendizagem vêm, em seguida, como os principais fatores de necessidade por atendimento.

Do total de pacientes atendidos neste projeto da FAFIA, 66% são adultos com idade entre 22 e 71 anos. Adolescentes correspondem a 13% e as crianças compõem os outros 29% dos pacientes.

Baixa autoestima, violência contra a criança e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) são as outras causas que levam essas pessoas a buscarem ajuda clínica.

Aumento por procura profissional

Um crescimento em 25% de casos diagnosticados de depressão e ansiedade foi constatado no Brasil, após a pandemia.

Os reforços nas campanhas de prevenção ao suicídio também revelam o aumento no número de pessoas que precisam de cada vez mais ajuda profissional, para alcançarem o equilíbrio mental necessário para uma vida considerada saudável e produtiva.

A Coordenadora Pedagógica e Coordenadora do Colegiado de Psicologia da Fafia¸ Rosane Maria Souza dos Santos explicou que os alunos são capacitados e supervisionados para prestarem este auxílio de forma responsável e eficiente.

“Nossos alunos estão capacitados para os atendimentos contínuos, direcionados para demandas de ansiedade, estresse e demais patologias, que podem ser desencadeadas por situações cotidianas ou predisposições diversas. Situações de perda ou tragédias, como o temporal mais recente, podem servir de gatilhos, principalmente para pessoas em condições psicológicas já fragilizadas”, explicou a diretora.

Contexto x equilíbrio emocional

Apesar dos esforços conjuntos entre Prefeitura de Alegre, instituições de saúde e Governo do Estado para aprimorar e ampliar a rede, as demandas por esse tipo de atendimento não param de crescer em Alegre.

O temporal dos dias 22 e 23 de março, que deixou 2,234 pessoas de 635 famílias fora de suas casas em Alegre, revelou mais uma vez a importância do equilíbrio das emoções para lidar com os problemas do cotidiano e com as surpresas desagradáveis que a vida às vezes reserva.

Diante dos efeitos devastadores do temporal, a Fafia preparou profissionais para atuarem em esquema de plantão, neste cuidado de enorme complexidade, de ajudar as pessoas a lidarem com as emoções.

No que depender da FAFIA, esse tipo de suporte gratuito ficará cada vez mais disponível para a população de Alegre.

Saúde Mental preocupa o mundo todo

A Saúde Mental é um tema acompanhado de muitos preconceitos que ainda não foram totalmente diluídos pelos avanços da ciência, dos direitos humanos e das questões morais da sociedade.

Ansiedade e a depressão, por exemplo, já foram reconhecidas como sinônimos de covardia e preguiça, relembram os especialistas.

Até as últimas décadas, só as pessoas financeiramente privilegiadas ou os socialmente excluídas, participavam de algum tipo de tratamento de ordem psiquiátrica.

Mesmo na era da internet, a desinformação, junto das dificuldades de acesso aos tratamentos pela maioria da população de baixa renda, ainda são preocupantes, pelo que aponta o relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), de 2022.

Segundo a OMS, os transtornos mentais são a principal causa de incapacidade, causando um em cada seis anos vividos com incapacidade.

Pessoas com condições graves de saúde mental morrem em média 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis.

O abuso sexual infantil e o abuso por intimidação são importantes causas da depressão.

Desigualdades sociais e econômicas, emergências de saúde pública, guerra e crise climática estão entre as ameaças estruturais globais à saúde mental.

Plano da OMS para até 2030

O relatório convocou todos os países a acelerarem a implementação do Plano de Ação Integral de Saúde Mental 2013–2030.

Todos os 194 Estados Membros da OMS assinaram o plano que os compromete com metas globais para transformar a Saúde Mental.

As recomendações de ação, agrupadas em três “caminhos para a transformação”, se concentram na mudança de atitudes em relação à Saúde Mental, abordando os riscos e fortalecendo os sistemas de atenção.

Aprofundar o valor e o compromisso que é dado à Saúde Mental; reorganizar os entornos que influenciam a Saúde Mental, incluindo lares, comunidades, escolas, locais de trabalho, serviços de saúde, etc.

Reforçar a atenção à Saúde Mental, mudando os lugares, modalidades e pessoas que oferecem e recebem os serviços.

Os progressos parciais alcançados na última década provam que a mudança em direção a um maior suporte na Saúde Mental da população é necessária e é possível, se houver iniciativas práticas e políticas públicas responsáveis.

A Prefeitura de Alegre, seus órgãos de saúde e parceiros, estão envolvidos na promoção dos direitos e da inclusão, por meio de redes assistenciais, de desenvolvimento e de ações que promovem acesso amplo e digno aos pacientes em tratamento no campo da Saúde Mental.

Serviço

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)

O CAPS Alegre oferece apoio aos pacientes e suporte aos familiares com médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e equipe de enfermagem, entre outros profissionais.

Endereço: Avenida Dr. Olívio Correa Pedrosa, s/n, ao lado da Creche Aquarela.

Funcionamento: Segunda a quinta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 17h. Na sexta-feira, de 7h às 11h e de 13h às 16h.

Telefone: (28) 3300-0108.

Serviço de Psicologia Aplicada da Clínica Escola da FAFIA.

Telefone: (28) 3552-1412.

WhatsApp FAFIA: (28) 99958-8264