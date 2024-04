Anunciada a primeira palestrante do Sustentabilidade Brasil no ES

Ajudar o Brasil a se tornar, até 2030, a primeira grande economia a alcançar a neutralidade de carbono, enquanto impulsiona a sua economia. Esse é objetivo da Aya Earth Partners, grupo que tem como cofundadora Patrícia Ellen, nome confirmado no Sustentabilidade Brasil, que será realizado entre os dias 24 e 28 de junho, no Pavilhão de Carapina. O evento antecipará os debates para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP-30), no ano que vem, em Belém (PA).

Patrícia participará do eixo temático 2, que falará sobre “Finanças, comércio, igualdade de gênero e responsabilização”. O hub de economia verde cofundado por ela atua em cinco frentes: alimentos e uso do solo, finanças sustentáveis, economia circular e materiais, energia limpa e renovável e regeneração de florestas e bioeconomia. A ideia que o grupo propõe é utilizar os ativos verdes do Brasil para promover uma mudança estrutural da economia nacional. Entre esses ativos, destacam-se matrizes de energia limpa, uma imensa floresta de pé e bioenergia.

Graduada em administração, com mestrado pela Harvard Kennedy School, Patrícia é ex-secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo. Ela também foi membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República e foi nomeada “Jovem Líder Global”, pelo Fórum Econômico Mundial de 2016.

Pela Aya, ela participou de diversos eventos nacionais e internacionais voltados para o clima, como as prévias da Cúpula da Amazônia, a Climate Week NYC, COP27 e COP28. Realizou junto com outras sete entidades o primeiro Fórum de Finanças Climáticas no Brasil, que integra a programação do G20 de 2024.

Sustentabilidade Brasil

O Espírito Santo vem liderando importantes debates sobre o clima, com o governador do estado, Renato Casagrande, ocupando a Presidência do Consórcio Brasil Verde, realizadora do Sustentabilidade Brasil.

Até o ano passado, o evento era chamado de “Sustentabilidade Capixaba”. O sucesso do encontro no ES e sua projeção nacional exigiram a mudança de local do evento da Praça do Papa para ao Pavilhão de Carapina, uma área de 120 mil m². São esperadas 30 mil pessoas na edição deste ano, o dobro de participantes da edição 2023.

Além de ser um espaço maior, o Pavilhão de Carapina está localizado próximo ao aeroporto de Vitória e à rede hoteleira. Os espaços do evento serão acessíveis e poderão ser utilizados em sua totalidade por pessoas de diferentes idades, inclusive aquelas com mobilidade reduzida e deficiências visuais e auditivas. Serão três auditórios e uma arena com capacidade total para 600 pessoas, simultaneamente.

Além de mais de 100 palestrantes, a programação técnica do Sustentabilidade Brasil terá demonstração de tecnologias sustentáveis e realização de trilhas de educação ambiental e oficinas diversas. A área expositiva Vitrine Sustentabilidade também cresceu, com mais espaço para empresas, instituições governamentais e não governamentais, pequenos negócios e startups mostrarem seus produtos, serviços, programas e projetos por um futuro mais justo socialmente, viável economicamente e ambientalmente correto.

Os eixos temáticos da COP em debate no encontro serão: “Saúde, alívio, recuperação e paz”; “Finanças, comércio, igualdade de gênero e responsabilização”; “Energia, indústria, transição justa e povos indígenas”; “Ação multinível, urbanização, ambiente construído e transportes”; “Natureza, uso do solo e oceanos”; “Alimentos, agricultura e água”; “Juventude, crianças, educação e competências”.

A curadoria da Conferência Sustentabilidade Brasil é realizada pelo Instituto Brasileiro de Apoio ao Desenvolvimento Social e Econômico – IBA, o mesmo responsável pela curadoria de evento de 2023. Entre os parceiros confirmados do encontro, estão: Prefeitura Municipal da Serra (PMS), Amunes, Confederação Nacional dos Municípios, Governo do Estado do Espírito Santo e Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima/Governo Federal.

A correalização do Sustentabilidade Brasil é do Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e Sindiprom-ES.