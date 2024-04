Banco do Nordeste pretende expandir negócios para o Sul do ES

O Banco do Nordeste é um banco federal com atuação regional e atende os municípios da área da Sudene. No Espírito Santo essa atuação está concentrada em 31 cidades do Norte do Estado. No entanto, o banco pretende expandir os negócios para o Sul do Estado.

Com mais 72 anos de fundação, o Banco do Nordeste foi criado com o foco no desenvolvimento. De acordo com o superintendente do Banco Nordeste no Espírito Santo, Lourenzo de Oliveira, para a expansão é necessária uma mobilização política.

Leia também: ES ganha projeto para valorizar a força da mulher na produção do café

“Precisaria ter uma mobilização política para que fosse incluído um Projeto de Lei para que os municípios do Sul do Espírito Santo entrem na Sudene. Entrando, automaticamente, o banco vem. Se Cachoeiro de Itapemirim entrar, provavelmente é um local que ganhará uma agência”, explica.

Nos municípios, a Sudene entra com o incentivo fiscal e o Banco do Nordeste entra o financiamento de taxas subsidiadas. “O Sul do Espírito Santo tem três municípios com os piores índices de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), e isso já é uma justificativa. Outro fator importante é a Reforma Fiscal, que o Estado vai perder muito, pois não é consumidor”, explica o gerente executivo, Humberto Almeida.

Confira a entrevista completa!