Bibliotecas: deputados discutem reconstrução após chuvas no Sul do ES

A Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), colocou em pauta, nesta terça-feira (16), a necessidade de reconstrução de bibliotecas em cidades atingidas pelas fortes chuvas que caíram, em março deste ano, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com o Poder Legislativo, o colegiado vai discutir ação voltada para a doação de livros e auxílio às bibliotecas municipais atingidas pelo temporal. Outra medida deliberada, é a de realização de visitas técnicas da equipe da Comissão de Cultura aos espaços culturais municipais atingidos.

O deputado estadual Sérgio Meneguelli considerou a medida importante, pois a situação seria mais de reconstrução de bibliotecas, do que apenas colocar novos livros.

“Os primeiros socorros já foram feitos, mas nós também não podemos deixar de ver o lado educacional e cultural, principalmente da futura geração daquelas cidades”, afirmou em entrevista à TV Ales.