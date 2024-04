Marataízes: proposta declara festa centenária como imaterial

A Festa de Nossa Senhora dos Navegantes, no município de Marataízes, foi declarada pela Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa (Ales), como patrimônio cultural imaterial.

A proposta, contida no Projeto de Lei (PL) 846/2023, é de autoria do deputado estadual e presidente do Poder Legislativo, Marcelo Santos (Podemos). A medida foi aprovada em reunião extraordinária nesta terça-feira (16).

Na justificativa, o autor lembra que a Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes é um dos principais cartões postais do município. Ainda afirma que a festa no final de janeiro e começo de fevereiro atrai milhares de fiéis, finalizando com a tradicional procissão fluvial pela foz do Rio Itapemirim.

O relator do projeto, deputado Gandini (PSD), defendeu a necessidade de “cada vez mais imaterializar festas e questões culturais” como mecanismo de preservação da nossa história.

Já o deputado Sergio Meneguelli (Republicanos), lembrou que os festejos à Nossa Senhora do Navegante são dos mais fortes do País, feitos em diversos locais.