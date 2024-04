Bombeiros de plantão salvam vida de criança engasgada no ES

Uma equipe de plantão da 2ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, em Aracruz, agiu rapidamente e salvou a vida de uma menina de dois anos de idade, após a criança ficar engasgada na magrugada desta sexta-feira (12).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Os pais da criança ficaram deseperados após identificar que a filha não conseguia respirar. Rapidamente, os pais levaram a pequena engasgada e inconsciente até a sede da unidade. A família chegou à unidade por volta de 1h30 da madrugada, e foi atendida por um sargento que estava no plantão.

Imediatamente, o militar iniciou as manobras de desengasgo, ao mesmo tempo em que acionou outros militares para prestar apoio. Durante a manobra, os pais relataram que a criança sofria de refluxo e apresentava quadro febril, tendo convulsões. Quando eles perceberam que ela não conseguia respirar, correram para pedir ajuda aos bombeiros.

Em poucos instantes, a equipe de resgate se mobilizou, pegou a criança e a levou para dentro da ambulância do Corpo de Bombeiros, onde os militares ligaram o aspirador e, usando a sonda, conseguiram retirar a secreção das vias aéreas da criança. Em seguida, ela foi colocada no oxigênio e transportada para o Hospital São Camilo.

Durante o trajeto, a menina foi melhorando e, chegando ao hospital, ela chorou, o que demonstrou que a capacidade respiratória estava reestabelecida. A menina foi deixada aos cuidados da equipe médica. A criança já recebeu alta e está em casa.

