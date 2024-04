Brasileiro Feminino A3: Vasco e Vila Nova se enfrentam no ES

Representando novamente o Estado no Campeonato Brasileiro Feminino Série A3, o Vila Nova tem pela frente o Vasco da Gama. A equipe capixaba vai enfrentar o time carioca em dois confrontos, pela primeira fase da competição nacional, que é disputada no formato mata-mata e conta com a participação de 32 clubes.

O jogo da ida, que marca a estreia das equipes nesta edição, será na próxima terça-feira (16), às 20h, no estádio estadual Kleber Andrade, em Cariacica. Aliás, os ingressos custam R$ 20 (meia-entrada) e R$ 40 (inteira).

Sobretudo, a segunda partida está prevista para o dia 27 (sábado), às 15h, em local ainda a ser definido. Mas, com mando do Vasco da Gama, por ter melhor posição no Ranking de Clubes da CBF.

Em caso de empate na soma dos placares, a disputa será nos pênaltis. Quem avançar vai enfrentar Realidade Jovem-SP ou Pinda Ferroviária-SP na segunda fase do campeonato nacional, que tem cinco fases ao todo.

Contudo, o Vila Nova é o maior campeão do futebol capixaba feminino, somando nove títulos estaduais, entre eles os últimos oito disputados. Aliás, o clube está na Série A3 do Brasileiro desde a criação dessa divisão, em 2022, ano em que chegou à segunda fase, depois de eliminar a Cabofriense-RJ, antes de cair para o Taubaté-SP. No ano passado, a equipe capixaba não avançou de fase, sendo eliminada pelo Uberlândia-MG.

Campeonato Brasileiro Feminino A3 – 1ª Fase

Vila Nova x Vasco da Gama-RJ (16/04, 20h, Kleber Andrade, Cariacica)

Ingressos: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)