Cachoeiro: Ramon Silveira deixa Semesp para disputar vaga na Câmara

Ramon Silveira anunciou, em suas redes sociais, a sua saída da Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp) de Cachoeiro para se dedicar à sua pré-candidatura a uma vaga no legislativo municipal, a partir de 2025.

O secretário, que ocupava a pasta desde maio de 2022, também deixou o Podemos, sigla a qual concorreu em 2020, também para vereador, e onde obteve 765 votos e se filiou, na última quarta-feira (03) no PSDB.

A motivação para colocar, novamente, seu nome na disputa por uma cadeira na Câmara Municipal, segundo Ramon, vem dos resultados positivos obtidos frente a secretaria, que incluem execução de obras importantes como a construção da Praça Saudável, no bairro Nossa Senhora Aparecida, com quadra de areia, pista de caminhada, equipamentos para ginástica e musculação, playground e bicicletário; o Centro de Treinamento de Lutas no bairro Rubem Braga; a reforma e revitalização de 20 quadras e 10 praças; a instalação de 5 academias Viva Mais em bairros e distritos; a abertura de novos núcleos de qualidade de vida, passando de 14 para 32 e de 700 para 1.400 alunos; aumento de 9 para 22 núcleos de Esporte Escolar de Rendimento e investimento de quase R$ 80 mil em novos uniformes para alunos dos núcleos e mais de 30 contemplados com o Bolsa Atleta; e a realização de eventos esportivos em diferentes modalidades, tais como o Campeonato de Futebol Amador (pela primeira vez premiação em dinheiro para os campeões), Super Copa de Futebol, Temporada de Areia, Taça Nosso Esporte, a maior edição dos Jogos Interescolares (JOICI), com 26 escolas e 1.500 alunos participantes; além de caminhadas, trilhas, passeios ciclísticos, e a maior edição da Corrida de São Pedro com mais de 2 mil corredores.

“Estou muito satisfeito com nossas entregas, ao longo destes quase dois anos, e motivado para continuar esse trabalho, mas desta vez num outro espaço de debates: a Câmara Municipal. A disputa será grande, mas estou confiante de que, por onde passamos, deixamos uma marca honrada de trabalho e boas entregas. Só tenho a agradecer a confiança do prefeito Victor Coelho no nosso trabalho e continuar nessa missão, que é continuar promovendo Cachoeiro nas mais diversas áreas”, explica Ramon.

Também reconhecido no mercado de eventos capixaba, Ramon reforça que pretende fortalecer a pauta do turismo como impulsionadora de novos negócios como hotéis, bares, restaurantes e toda a cadeia produtiva que envolve o segmento de eventos no Estado. “Especialmente na pandemia vimos o quanto esse setor sofreu e agora está com força total, atraindo mais emprego e renda para os cachoeirenses. Temos um caminho longo pela frente, mas estou animado com os novos desafios, sempre cercado por quem vê Cachoeiro como terra de oportunidades”, diz o agora o ex-secretário.