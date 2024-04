Eleitorado jovem aumenta 36,5% no Espírito Santo 

As Campanhas #SerEleitor, do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), e a Semana do Jovem Eleitor, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), deram resultado e estão estimulando os jovens de 15 a 17 anos a buscar a Justiça Eleitoral para emitirem o primeiro título de eleitora e de eleitor.

O Estado registrou um aumento de 36,5% desse eleitorado em 2024, se comparado com os três primeiros meses de 2022.

LEIA TAMBÉM: Mais de 70 mil doações distribuídas para população atingida pelas chuvas

De janeiro a março de 2024, o sistema de informações do TSE contabilizou 47.653 eleitoras e eleitores de 15 a 17 anos em todo o Espírito Santo aptos ao voto nas Eleições 2024. Em 2022, nos mesmos três meses, o Estado registrava 34.981 eleitoras e eleitores com idades entre 15 e 17 anos, o que representa um aumento no eleitorado jovem de 36,5%.

O presidente do TRE-ES, desembargador Carlos Simões Fonseca, tem participado ativamente das ações coordenadas pela Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), com o objetivo de aumentar ainda mais o número de eleitores aptos ao voto para as Eleições 2024. No início de março, fez uma palestra para alunos do Ifes Campus Vitória, destacando a importância de fazer o alistamento e poder exercer sua vontade por meio do voto.

Também acompanham as ações voltadas para o eleitorado jovem o vice-presidente e corregedor do Tribunal, desembargador Dair José Bregunce de Oliveira; o diretor-geral do TRE-ES, Alvimar Dias Nascimento; o juiz eleitoral e diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE-ES), Renan Sales, que coordena os programas; os juízes eleitorais Isabella Rossi Naumann, Marcos Antonio Barbosa, Alceu Maurício Júnior e Adriano Sant’Ana Pedra; e os juízes auxiliares da presidência e corregedoria eleitoral, Daniel Barrioni de Oliveira e Rogério Almeida.

A EJE-ES tem atuado na formação de novos eleitores por meio dos programas #SerEleitor e Justiça Eleitoral vai até as Escolas. Também contou com um apoio de peso, por meio de uma ação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que gravou depoimentos de seis atletas destacando a importância do voto. Veja o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=GRNtPBUKIm0

Vai tirar o 1º título (alistamento eleitoral)?

Acesse o serviço on-line da Justiça Eleitoral e faça a solicitação. De acordo com a Constituição Federal, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para maiores de 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos.

É possível tirar o título de eleitor a partir dos 15 anos de idade. No entanto, somente ao completar 16 anos a pessoa poderá votar. Acesse esse serviço no campo Título Eleitoral. Mas atenção: jovens sem cadastro biométrico têm até 8 de abril para solicitar o alistamento.