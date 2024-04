Deputado aponta conduta criminosa da Vivo no ES e pede multa

O deputado estadual e presidente da Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Vandinho Leite (PSDB), afirmou, nesta quarta-feira (24), que vai propor ao Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) a aplicação de multa no valor de até R$ 13 milhões a empresa de telefonia Vivo.

Segundo o parlamentar, “a empresa não presta serviços de qualidade. É uma empresa que fere o Código de Defesa do Consumidor”.

Vandinho Leite ainda solicita que o Procon-ES proíba a Vivo de comercializar novos serviços, além dos que já oferece e classifica a conduta da empresa como criminosa.

Confira o discurso do parlamentar em Plenário: