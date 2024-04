Dez narcotraficantes são presos em Marataízes e em outras cidades do ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com o apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), da Delegacia de Polícia de Marataízes e da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou a operação “Sinos de Nazaré”, que resultou na prisão de dez narcotraficantes em Marataízes e em outras cidades do ES, na última quarta-feira (3).

De acordo com a PC, as investigações revelaram que os presos são integrantes da organização criminosa denominada “Primeiro Comando de Vitória” e atuavam nos bairros Adalberto Simão Nader, em Guarapari, e Jesus de Nazareth, em Vitória.

Os mandados foram cumpridos nos municípios de Vitória, Guarapari, Vila Velha, Viana, Serra e Marataízes. Também foi dado cumprimento a mandados de prisão em desfavor de três lideranças da organização criminosa, que se encontram custodiados no sistema prisional capixaba.

Além disso, foram apreendidos um veículo modelo Toyota Corolla, aproximadamente, R$ 30 mil e um arma de fogo do tipo pistola calibre 9mm.

Portanto, após os procedimentos de praxe, os presos serão encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.