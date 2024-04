Dia D contra gripe: Anchieta convoca grupos prioritários para vacinação

A campanha de vacinação contra gripe já começou em Anchieta desde março e neste sábado (13), acontece um dia de mobilização para vacinar os grupos prioritários.

As 11 unidades de saúde, da sede e do interior do município, e a Vila Olímpica irão funcionar das 08h às 15h para imunização.

Nesse dia, as crianças que forem imunizadas terão direito a um passaporte para se divertir na Vila Olímpica, onde haverá pula-pula, algodão doce e pipoca.

LEIA TAMBÉM: Agentes de saúde de Ibatiba contam agora com sistema de QR code

De acordo com a servidora responsável pela imunização no município, a enfermeira Jaqueline Grassi, a expectativa é que o município supere a cobertura de 71,15% dos grupos prioritários do ano anterior, alcançando para este ano a meta preconizada pelo Ministério da Saúde que é de 90%.

A campanha tem como objetivo reduzir as complicações, as internações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da influenza. Ela, que tradicionalmente é realizada em todo o Brasil entre os meses de abril e maio, neste ano teve início em março, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios no país.

A vacina utilizada é trivalente, ou seja, apresenta três tipos de cepas de vírus em combinação. Ela é atualizada anualmente, com objetivo de proteger contra os principais vírus em circulação no país, por isso a importância de atualização do esquema vacinal dos grupos prioritários, mesmo tendo tomado a dose no ano anterior.

Podem se vacinar:

• Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

• Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

• Trabalhadores da Saúde;

• Gestantes;

• Puérperas;

• Professores dos ensinos básico e superior;

• Povos indígenas;

• Quilombolas;

• Idosos com 60 anos ou mais;

• Pessoas em situação de rua;

• Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

• Profissionais das Forças Armadas;

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

• Pessoas com deficiência permanente;

• Caminhoneiros;

• Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

• Trabalhadores portuários;

• Funcionários do sistema de privação de liberdade;

• População privada de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos).