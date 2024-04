PC procura suspeito de assassinar homem com golpes de facão no ES

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, elucidou o crime de homicídio e procura o suspeito de matar Sebastião da Rocha Pinheiro, de 58 anos, com golpes de facão no dia 29 de março deste ano, no distrito de Brejo Grande, zona rural do município de Linhares.

Segundo a PC, de acordo com as investigações, o crime foi praticado por Marcos da Conceição Pinheiro, vulgo “Mateus”, de 25 anos. Segundo a apuração da DHPP de Linhares, a vítima cedeu uma parte da residência dele para que o suspeito morasse com a esposa. No entanto, os dois entraram em atrito, pois a vítima não queria mais a presença de “Mateus” no local.

Por conta dessa desavença, o suspeito assassinou a vítima com golpes de facão e, com medo de ser preso, fugiu da região. Ele é considerado foragido e a polícia realiza buscas para encontrá-lo.

A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações sobre o paradeiro do suspeito de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.