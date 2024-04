ES desponta entre estados do Sudeste que mais criaram empresas

Dados do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian indicaram que, em 2023, foram criadas 3,9 milhões de empresas no país.

Dessas, 1.982.846 apenas no Sudeste. A variação anual indicou que o maior crescimento foi em Minas Gerais (2,7%) e, o menor, em São Paulo (0,5%).

LEIA TAMBÉM: Tilápia do Caparaó: parceria garante alimentação proteica para estudantes

Veja, a seguir, os dados da região:

Na visão nacional, o fechamento anual do Indicador de Nascimento de Empresas da Serasa Experian revelou que, em 2023, foram criados 3,9 milhões de novos empreendimentos no Brasil, um crescimento de 1,0% em relação a 2022. “Serviços de Alimentação” foi o segmento responsável pela maior abertura no ano (6,8%). Veja, no gráfico a seguir, o ranking dos top 20 setores que mais criaram negócios no período:

Para o economista da Serasa Experian, Luiz Rabi, “o aumento da demanda por comida pronta, o uso cada vez maior de aplicativos de entrega, baixos custos iniciais para abertura e uma vasta gama de possibilidades criativas podem explicar o porquê de o segmento liderar o surgimento de novos negócios. Além disso, o Brasil oferece um ambiente propício para inovação e é terreno fértil para o empreendedorismo”.

Na visão macro dos setores, foi “Serviços” que liderou a criação de empresas em 2023 (20,8%), seguido por “Comércio” (20,8%), Indústria (6,3%) e “Demais”, que inclui segmentos Primário, Financeiro e Terceiro Setor, (1,3%).

Na hora de formalizar um negócio em 2023, a categoria de Microempreendedores Individuais (MEIs) foi a principal escolha dos empreendedores, com “Sociedades Limitadas” logo depois (20,4%). Veja, na tabela abaixo, o detalhamento por Natureza Jurídica:

Sudeste foi polo do empreendedorismo em 2023

Três dos quatro estados do Sudeste lideraram o ranking de abertura de empresas em 2023: São Paulo (1.160.549), Minas Gerais (414.851) e Rio de Janeiro. Confira os dados de todas as Unidades Federativas (UFs):

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.