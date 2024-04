Estado incentiva produtores do Caparaó para o mercado de cafés especiais

Além de incentivos para o aumento da produtividade do café na região do Caparaó, o Governo do Espírito Santo também trabalha com a perspectiva de preparar os produtores rurais para a exploração de um mercado que pode proporcionar mais lucratividade para o setor.

“Um esforço grande para que a gente possa evoluir não apenas na produtividade, que é produzir mais saca de café por hectare, mas também produzir café com melhor qualidade, acessando os chamados mercados de cafés especiais, que remuneram mais os produtores rurais pelos seus esforços, pelo trabalho e dedicação na condução das suas lavouras”, explica o vice-governador e secretário estadual de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço (MDB).

Em agenda no Caparaó, ele ainda aproveitou a oportunidade para tratar sobre assistência rural. O objetivo é criar condições para que o trabalhador possa lidar, de forma mais assertiva, com variáveis que envolvem a produção de um café especial.

“Conversamos na região com produtores de café, sobretudo, produtores de café arábica, falando da conjuntura da nossa cafeicultura, falando dos esforços que nós estamos empreendendo para fazer a pesquisa, a assistência, a extensão rural, assistir aos nossos produtores rurais através do Incaper”, afirma o vice-governador.