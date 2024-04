ExploradorES: jogo da memoria ensina sobre patrimônios naturais do ES

Foi lançado o ExploradorES do Patrimônio: Jogo da Memória Capixaba, um jogo de cartas educativo, voltado para alunos e professores das escolas públicas do ES.

Com o jogo, é possível conhecer mais sobre os patrimônios naturais e culturais capixabas. Como o Palácio Anchieta, em Vitória, o Frade e a Freira, em Cachoeiro de Itapemirim, a Igreja Católica de Santa Cruz, e muitos outros.

O material está disponível em versão física e digital. A versão digital encontra-se disponível aqui: https://www.coletivoquadroaquadro.com.br/jogos.

ExploradorES do Patrimônio: Jogo da Memória Capixaba, uma realização do Coletivo Quadro-a-Quadro, conta com recursos do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura), por meio do Edital 12/21 – Difusão Audiovisual, da Secretaria da Cultura (Secult).

Mais informações:

Instagram do coletivo: https://www.instagram.com/cineclubequadroaquadro

Site do coletivo: www.coletivoquadroaquadro.com.br