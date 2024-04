Festa da Penha: 2º dia conta com artistas católicos e muito mais

“Contigo pelo Caminho, Santa Maria Vai”. Sob o tema do segundo dia do Oitavário em preparação ao dia da Padroeira, que será comemorado dia 8 de abril, o segundo dia de programação da Festa da Penha, nesta segunda-feira (1), está recheada de bênçãos, entrevistas, espetáculo com artistas católicos e muito mais.

Todas as atrações podem ser acompanhadas ao vivo no Campinho do Convento da Penha, a partir das 14 horas, ou pelos canais oficiais nas redes sociais através da transmissão online e de TV e sites parceiros.

A partir das 14 horas, a transmissão do Salve Mãe das Alegrias é feita diretamente do Campinho do Convento. Todos os dias, a apresentadora Carol Monteiro, com a participação do Vigário Provincial da Província Franciscana da Imaculada Conceição, frei Gustavo Medella, traz entrevistados para o Programa que já faz parte da programação oficial da Festa da Penha.

Nesta segunda-feira (1), o cantor Amaro Lima participa da homenagem à Nossa Senhora. Haverá também entrevista com o presidente do Sindbares, Rodrigo Vervloet, e Maria José Vieira Arrivabeni, que vai falar da importância dos voluntários no evento.

Às 15 horas será o Momento Devocional em preparação ao 2º Dia do Oitavário. Nesta segunda, em especial, os freis irão pedir que os fiéis apresentem fotos de familiares que desejam que recebam as bênçãos de Nossa Senhora. A Missa do 2º dia do Oitavário, em seguida, às 16 horas, será animada pela Área Pastoral Serrana e presidida pelo padre Padre Daniel Calil Mascalubo, da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Vila Pontões.

O espetáculo “As alegrias de Maria” faz parte da programação noturna, às 19h30, e será apresentado pela Companhia de Artes Água Viva e cantores católicos do Estado. Os artistas conduzirão o público a tocarem as alegrias do Coração de Nossa Senhora através da música, dança e teatro. Uma noite de experimentar a força da ressurreição e, junto à Mãe, receber as alegrias por contemplar as promessas de Deus se cumprirem em nossa vida. Participam do espetáculo os artistas católicos capixabas: Raquel Carpenter, Flávia Dornellas, Gabi e Janderson, Maycon Araújo, Roberta Castro e a CIA de Artes Água Viva.

A Festa da Penha começou ontem (31) e vai até dia 8 de abril. Ela está entre os maiores e mais antigos eventos religiosos do Brasil, de grande relevância na identidade e na cultura do povo capixaba. É uma realização da Mitra Arquidiocesana de Vitória, Convento da Penha e Associação dos Amigos do Convento da Penha, e correalização da Prefeitura de Vila Velha.

