Governo do Estado lança prêmio e novos projetos de inovação na gestão

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), realizou, nesta terça-feira (23), o lançamento de uma série de projetos na área de Inovação na Gestão, com destaque para o Ciclo 2024 do Prêmio Inoves, cujas inscrições serão abertas nesta quinta-feira (25). A solenidade aconteceu no Palácio Anchieta, em Vitória.

O Prêmio Inoves é uma iniciativa que incentiva, reconhece e valoriza projetos inovadores desenvolvidos e gerenciados por equipes do serviço público capixaba, contemplando assim profissionais do Executivo Estadual, Municipal e de outros Poderes. Durante a solenidade, o governador Renato Casagrande assinou o decreto que estabelece as diretrizes do programa e o prazo para inscrições da nova edição, que podem ser feitas pelo site: www.inoves.es.gov.br.

LEIA TAMBÉM: Obras em duas escolas garantem criação de 190 novas vagas em Cachoeiro

As iniciativas poderão ser inscritas nas categorias “Ideia”, “Projeto em Desenvolvimento” e “Projeto de Resultados”. Elas passarão por etapas de avaliação que envolvem a conferência dos pré-requisitos estabelecidos em regulamento, a apreciação dos planos de projetos ou de ideia e a análise da apresentação (defesa oral).

Ao todo, sete equipes do Executivo Estadual e três do Municipal serão premiadas com o recurso de até R$ 30 mil, para investirem no processo de aceleração dos projetos vencedores. Além disso, receberão certificado e selo do programa, também concedidos às equipes vencedoras de outros Poderes.

“Quero parabenizar e agradecer a todos que trabalham nos grupos de aceleração que dão uma grande contribuição ao nosso Governo. Temos grandes pilares que sustentam nosso projeto de Governo e um deles é o da inovação. É muito bom lançarmos mais uma edição do Prêmio Inoves e também o Programa StartupES. Nós queremos conectar nosso Governo com a sociedade e precisamos responder às demandas de forma cada vez mais rápida também”, pontuou o governador Casagrande.

StartupES



O evento contou também com o lançamento do Programa StartupES, que tem o objetivo de facilitar o desenvolvimento e a contratação de soluções tecnológicas inovadoras ainda não disponíveis no mercado para os desafios da gestão pública.

O programa permitirá a contratação de startups por meio de editais de licitação, seguindo a Lei Estadual nº 929/2019, o Decreto nº 5203-R/2021 e o Marco Legal das Startups – Lei nº 182/2021. Os desafios contidos nos editais serão publicados em uma plataforma unificada, para conectar e facilitar a interação das startups com o governo e dar transparência ao processo.

Os recursos previstos para o programa são da ordem de R$ 2,8 milhões, provenientes do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia (Funcitec), com atuação da Mobilização Capixaba pela Inovação (MCI).

Comunicação Cidadã



Outro projeto lançado pela Seger foi o Comunicação Cidadã, que visa simplificar a linguagem e a comunicação entre Governo e a sociedade. Ele engloba um Manual Online que orienta os servidores públicos sobre o uso e a aplicação da linguagem simples e do design acessível na escrita, e também um curso de capacitação para reforçar as diretrizes da ferramenta.

O manual será disponibilizado no site do Laboratório de Inovação na Gestão (LAB.ges) – www.labges.es.gov.br – e a divulgação do curso de capacitação acontecerá a partir de maio, em parceria com a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp).

Ebook aceleração



Também foi lançado, durante o evento, o ebook da Aceleradora de Iniciativas Públicas 2023. O documento apresenta os nove projetos acelerados durante a última edição do programa, as atividades desenvolvidas ao longo de oito meses e os resultados obtidos por eles. O material pode ser acessado pelo link: http://q-r.to/aceleracao2023.

“Hoje é um dia marcante para nós, pois estamos realizando entregas que impactam positivamente a Gestão Pública e, por consequência, a vida do cidadão capixaba. Além do novo ciclo do Inoves, trouxemos aqui iniciativas inovadoras que contribuem para a promoção de um governo mais moderno, eficiente, digital e acessível”, destacou o secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon.