Iniciada implantação da rodovia ES-379 no trecho de Iúna a Irupi

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) deu início, nesta quarta-feira (24), a obra de reabilitação asfáltica e implantação da Rodovia ES-379, no trecho da ES-185 em Iúna até o entroncamento da BR-262, em Irupi.

A intervenção terá o total de 25 km e beneficiará todos que passam pela rodovia, sobretudo, os moradores de Córrego Barro Branco, Rio Pardinho e Córrego Figueira, que terão o acesso facilitado aos serviços ligados a Iúna (Sede), com uma rodovia ampla e segura.

Além da reabilitação do asfalto, o trecho contará com duas faixas laterais de acostamento medindo 1,5 metros cada.

Este é um dos maiores investimentos do Governo do Estado na região do Caparaó, estimado em cerca de R$ 87 milhões, e a previsão de conclusão é de 600 dias.