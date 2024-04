Marataízes ofertará serviço especializado em saúde mental

Será inaugurado, nesta terça-feira (30), o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS1 – “Gracielli Curccio da Silva”. A solenidade acontece, a partir das 17h, ao lado do Ministério Público Estadual (MPES).

De acordo com o Ministério da Saúde, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são lugares onde oferecem serviços de saúde abertos para a comunidade. Uma equipe diversificada trabalha em conjunto para atender às necessidades de saúde mental das pessoas, incluindo aquelas que enfrentam desafios relacionados as necessidades decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras drogas.

LEIA TAMBÉM: Prefeitura de Marataízes lamenta morte de servidor em Itapemirim

Esses serviços são especialmente focados em ajudar em situações difíceis ou no processo de reabilitação psicossocial.

O CAPS I, segundo o ministério, atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente de problemas mentais graves e persistentes. É indicado para municípios ou regiões de saúde com população acima de 15 mil habitantes.